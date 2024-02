Herkunft von vegetarischen Produkten bleibt oft im Dunkeln

Wien – Vegetarische Produkte werden bei immer mehr Menschen beliebt. Doch woher stammen die Alternativen zu tierischen Produkten wie Fleisch und Milch – und sind diese Imitate immer so „grün“, wie sie sich geben? Diese Fragen warfen der Verein „Wirtschaften am Land“ und die Wiener Jungbauern auf und machten einen „Regionalitäts-Check“. 153 vegane Fleisch- und Milchimitate bei fünf verschiedenen Lebensmittelhändlern und Diskontern in Wien wurden auf Herkunft und Nachhaltigkeit untersucht. Das Ergebnis: Bei drei von vier (78 Prozent) überprüften Produkten sei die Herkunft der Rohstoffe nicht nachweisbar gewesen, teilte der gemeinnützige Verein mit. Er hat das Ziel, Organisationen im ländlichen Raum zu vernetzen.