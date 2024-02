Autoüberschlag nach heftiger Kollision: Drei Verletzte bei Unfall auf Mieminger Straße

Ein Fahrzeug landete nach einem schweren Auffahrunfall in Obsteig auf dem Dach, das zweite prallte gegen einen Baum.

Obsteig – Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Dienstagabend auf der Mieminger Straße (B189) im Gemeindegebiet von Obsteig. Gegen 21 Uhr bremste ein 53-jähriger Pkw-Lenker, der nachfolgende 42-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Alle Insassen konnten selbständig die Unfallfahrzeuge verlassen. Der 53-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Der 42-Jährige und eine im Auto mitfahrende 27-jährige Frau wurden leicht verletzt und gaben an, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben.