Kollision zweier Autos in Obsteig: Lenker verloren die Kontrolle und kamen von Straße ab

Am Dienstag touchierten zwei Autos, wodurch beide Lenker die Kontrolle darüber verloren. Der erste Wagen kam am Dach liegend zum Stillstand, der zweite prallte gegen einen Baum.

Obsteig – Am Dienstag gegen 21.00 Uhr fuhr ein 53-jähriger Deutscher, gefolgt von einem 42-jährigen Österreicher, auf der Mieminger Bundesstraße von Obsteig kommend in Richtung Mieming. Als der 53-Jährige seinen Pkw abbremste, wurde dieser am Heck vom Nachfahrenden touchiert. Dadurch geriet der Pkw des 53-Jährigen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und zehn Meter neben der Straße auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch die Kollision verlor auch der nachfahrende PKW-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen, kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallte nach fünf Metern frontal gegen einen Baum.