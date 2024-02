Beyoncé ist die erste schwarze Frau an der Spitze der US-Country-Charts

Los Angeles – Was kann Beyoncé eigentlich nicht? Mit ihrem siebten Studioalbum „Renaissance“ erkundete die US-Sängerin noch lustvoll die Dancefloor, mit dem neuen Werk will sie einen neuen Weg einschlagen. Seit der Veröffentlichung von „Texas Hold’Em“ am 12. Februar ist klar: Die Pferde sind gesattelt. Beyoncé macht jetzt also Country. Der Erfolg ist ihr dennoch garantiert: „Texas Hold’Em“ klettert jetzt die Billboard-Charts hoch. Bei den Country-Charts ist der Song bereits auf der 1. Es ist das erste Mal, dass eine schwarze Frau es dorthin geschafft hat, berichtet nun u.a. der Rolling Stone.