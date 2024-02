Nach Vollbremsung: 82-jährige Frau stürzt in Innsbrucker Bus

Innsbruck – Mittwochmittag gegen 13.05 Uhr war ein Linienbus in der Technikerstraße in Innsbruck in Richtung Süden unterwegs. Angaben des Busfahrers zufolge fuhr vor ihm auf der Straße ein dunkler Van. Auf Höhe der Hasunummer 5 bremste der Van abrupt ab und bog, ohne zu blinken, nach rechts in den dortigen Parkplatz ein.