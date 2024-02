Straßenbahn in Innsbruck musste wegen Auto notbremsen: Eine Person verletzt

Innsbruck – Mittwochabend kam es in der Innsbrucker Innenstadt zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem 41-jährigen Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, dürfte der 41-jährige Österreicher um etwa 18 Uhr in die Kreuzung bei der Layrstraße eingefahren sein, in der Annahme, noch vor der heranfahrenden Straßenbahn passieren zu können.