Kritik am „System Benko“: Finanzamt-Manöver, Villa in Igls und Medicent-Verkauf unter der Lupe

Signas steuerschonendes Manöver 2018 zum Innsbrucker Finanzamt, die Vorgänge um die Villa in Igls, der Verkauf des Medicent an die Wirtschaftskammer: Die NEOS orten in Innsbruck ein „System Benko“, der bevorstehende Cofag-U-Ausschuss mutiere angesichts der Akten zum „Innsbruck-Ausschuss“.