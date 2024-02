Zeitzeugin Barbara Zitterbart: Mit Leidenschaft im Betrieb

Barbara Zitterbart spricht in der Serie „Zeitzeugen“ über ihr Leben und die Verantwortung im Entsorgungsunternehmen DAKA.

Innsbruck, Schwaz – Barbara Zitterbart ist seit fast 35 Jahren im Unternehmen DAKA in Schwaz tätig. Sie gilt als „eine Unternehmerin, die anpackt“. Zitterbart hat in den vielen Jahren in der Geschäftsleitung immer dafür gesorgt, dass der Betrieb sich weiterentwickelt. Im Jahr 2020 wurde ihr von der Wirtschaftskammer Tirol der Berufstitel Kommerzialrat verliehen.