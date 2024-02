Mehr Raum, um kreativ zu sein: Osttirols Jugend komponiert, tanzt und filmt

Lienz – Junge Menschen sind im Bezirk Lienz in der Minderheit, das Segment der Studierenden fehlt zur Gänze, da es in Osttirol nicht wirklich eine Universität gibt. Eine Möglichkeit, sich zu treffen und gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten, bietet die Initiative #gemmason. Sie besteht seit 2022.