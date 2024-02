So geht ein schneller Grießschmarrn

Zutaten für 2-3 Portionen als Hauptspeise oder 4-5 als Nachspeise: 500 ml Milch, halber Teelöffel feines Salz, ¼ TL Vanillepulver, 100 g Butter, 200 g Weizengrieß (am besten Weizenvollgrieß), 1 Zitrone, ev. ein paar Rosinen, 1 EL Kristallzucker

Zubereitung: In einem Topf Milch mit Salz, Vanille und der Hälfte der Butter aufkochen. Grieß unter Rühren mit einem Spiral- oder Schneebesen flott einrieseln lassen. Unter Rühren 2-3 Minuten bei kleiner Hitze garen lassen. Die Masse ist relativ fest und glatt. Zur Seite ziehen, Zitronenabrieb einrühren.

In einer weiten Pfanne (beschichtet oder sehr gut eingebranntes Gußeisen) die Hälfte der verbliebenen Butter aufschäumen. Masse darin mit dem Teigspatel verteilen und gut andrücken, bei mittlerer bis hoher Hitze fünf bis sieben Minuten braten. Mit dem Pfannenwender in engem Abstand „stechen“, so entweicht Dampf besser. Obenauf falls gewünscht mit einem Sieb kurz heiß abgeschwemmte und gut abgetropfte Rosinen und 1 EL Zucker streuen.