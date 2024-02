Nach Kritik: Ex-Kanzler Gusenbauer kündigt Rücktritt aus Signa-Vorsitz an

Wien – Der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer will als Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Prime Selection AG und der der Signa Development Selection AG zurücktreten. Dies gaben die beiden Firmen in einer Presseaussendung am Donnerstagvormittag bekannt. Mit Ende der Hauptversammlung nach der Gläubigerversammlung am 18. März 2024 legt Gusenbauer demnach seine Mandate zurück und „wird nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen".