Gut zu wissen: So hoch sind die Strafen, wenn man im Straßenverkehr zu nah auffährt

Bremsleuchten, Quietschen, Aufprall – so schnell kann man gar nicht schauen. Auffahrunfälle gehören zu den häufigsten Kollisionen im Straßenverkehr. Ursache ist oft zu geringer Abstand, dabei ist „Drängeln“ kein Kavaliersdelikt. Es drohen empfindliche Strafen. Wie man vorbeugen kann und wie es mit der Haftung aussieht, lesen Sie hier.

Wer zu dicht auffährt und „drängelt“, steigert das Risiko für einen schlimmen Unfall deutlich. Der Abstand sollte immer so groß sein, dass man auch bei einem plötzlichen Abbremsen jederzeit anhalten kann. Der Sicherheitsabstand sollte also mindestens zwei Sekunden betragen. Denn durchschnittlich braucht man schon eine Sekunde bis man das Bremsmanöver des Vordermanns erkennt und selbst auf die Bremse steigt – die sogenannte Reaktionszeit . Die zweite Sekunde wird dann für das eigentliche Abbremsen benötigt.

Der Sicherheitsabstand lässt sich mit einem Trick leicht kontrollieren: Wenn das vorausfahrende Auto an einem markanten Punkt vorbeifährt, müssen mindestens zwei Sekunden vergehen, bis man selbst an diesem Punkt ankommt. Am einfachsten zählt man langsam „21, 22“. Der Sicherheitsabstand sollte regelmäßig überprüft werden.