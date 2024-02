Österreichs Exporte verloren 2023 an Dynamik

Wien - Österreich hat im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent mehr Waren exportiert als im Jahr 2022. Das geht aus dem vom Institut für Höhere Studien (IHS) neu entwickelten FIW Trade Indicator hervor. Demnach verlor der Außenhandel 2023 allerdings an Dynamik: 2022 betrug das Wachstum der realen Warenexporte noch fast sechs Prozent. Das Wirtschaftsministerium führt dies auf den starken "Aufholprozess nach der Covid19-Pandemie" zurück, heißt es in einer Aussendung am Donnerstag.