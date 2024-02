Stundenlange Debatte im Gemeinderat: Sonnendeck bleibt Sorgenkind

Den Gehweg am Innufer abzusenken, um so – möglicherweise – das ungeliebte Geländer auf einem Großteil der Ufermauer zu verhindern. Über diesen Vorschlag für Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sollte am Donnerstag abgestimmt werden. Das Ergebnis nach stundenlanger Sitzung war dann doch überraschend.