Vizeweltmeister Bucher ist Stargast in Innsbruck: „Er war immer schon ein Vorbild“

Das gab es noch nie: Ein Vizeweltmeister im Schwimmen wird bei den Tiroler Meisterschaften auf der Zuschauer-Tribüne sitzen. Simon Bucher, Silberfisch von Doha, kündigte sein Kommen für die Titelkämpfe ab heute in Innsbruck an.

Innsbruck – „Das trifft sich gut, dass ich gerade hier bin. Da schaue ich vorbei“, versicherte Simon Bucher direkt nach seiner Rückkehr von der WM in Doha. Der Innsbrucker wird als Zuschauer bei den Tiroler Meisterschaften, die von Freitag bis zum Sonntag in Innsbruck ausgetragen werden, dabei sein.

Starten darf der Innsbrucker am Freitag (Landessportcenter, 17.30 Uhr), Samstag und Sonntag (jeweils Höttinger Au, ab 10 Uhr) aber nicht: Bucher musste beim Wechsel nach Linz im Herbst 2020 auch seinen Stammverein TWV Innsbruck verlassen – zum ASV Linz, eine Bedingung, um in der 50-m-Halle dort trainieren zu können. „Umso schöner, dass er seine Rolle weiter bei uns wahrnimmt“, sagt Senfter, der ihn selbst auch trainiert hatte. Wie ebenso die Familie Suda rund um Ex-Olympiaschwimmer Friedl, Herwig Herbert, Anna Senn oder zuletzt in Tirol am Weg zur Spitze vor allem Wolf Grünzweig.