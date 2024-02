Wohnzimmer in Maurach ausgebrannt: Vier Personen evakuiert, zwei verletzt

Maurach am Achensee – Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am späten Donnerstagabend in Maurach am Achensee. Im Wohnzimmer eines Wohnhauses brach gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich insgesamt zwölf Personen im Haus. Acht davon konnten selbstständig das Wohnhaus verlassen.