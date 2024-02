Betrunkener Radfahrer bei Sturz in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Bei einem Unfall in Innsbruck zog sich ein Radfahrer Donnerstagabend Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der 63-jährige Österreicher fuhr gegen 18.25 Uhr mit seinem E-Bike in Pradl am westlich gelegenen Radfahrstreifen der Langstraße in Richtung Süden.