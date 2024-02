Autofahrer kam in Thaur von Feldweg ab und fuhr über steilen Abhang

Thaur – Ein 66-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Thaur verletzt. Der Österreicher war gegen 21.50 Uhr auf einem Feldweg in südliche Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von diesem Feldweg ab und fuhr mehrere Meter einen steilen Abhang hinunter, teilte die Polizei mit.