Igler fordern weiterhin gewählte Vertretung und Abstimmung über Verbleib bei Innsbruck

Innsbruck, Igls – Am 27. Februar findet die allerletzte Sitzung des Stadtteilausschusses Igls statt – und dabei dürfte es heiß hergehen. Das Aus für den seit 1994 bestehenden, direkt gewählten Igler Unterausschuss (wie auch jenen in Vill) wurde – im Zuge einer Stadtrechtsnovelle, die zugleich neue Formen der politischen Beteiligung bringen soll – vom Landtag auf Wunsch des Innsbrucker Gemeinderates besiegelt. Doch in Igls pocht man auch weiterhin auf ein Vertretungsorgan „in irgendeiner Form“, wie Maria Zimak, die Vorsitzende des bisherigen Unterausschusses, betont.

Es brauche auch künftig gewählte Vertreter, denn dies­e könnten mit ihrer Legitimation „unten in Innsbruck“ viel mehr erreichen als etwa ein reiner Dorfverein, sagt Zimak. Zugleich gehe es um ein Signal an die Stadt: „Hoppla, so nicht! Man kann nicht einfach ein Gremium abschaffen, ohn­e irgendeinen brauchbaren Ersatz anzubieten.“ Die Igler begründen ihre „Sonderstellung“ nicht nur mit der geographischen Lage, sondern auch mit einer „andauernden historischen Ungerechtigkeit“: Gemeint ist die Tatsache, dass die Eingemeindung des eigenständigen Dorfs nach Innsbruck im Jahre 1942 auch im Nachhinein nie per Volksabstimmung legitimiert wurde.