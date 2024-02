„Rust“-Prozess beginnt mit Schuldzuweisungen – Vorwürfe gegen Baldwin

Santa Fe – Mit heftigen Schuldzuweisungen, auch gegen Schauspieler Alec Baldwin, ist der Strafprozess gegen die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed im US-Bundesstaat New Mexico eröffnet worden. Die Angeklagte habe die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen am Drehort des Westerns "Rust" missachtet und mit ihrem nachlässigen Verhalten den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins verursacht, sagte Staatsanwalt Jason Lewis am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Eröffnungsplädoyer in Santa Fe.