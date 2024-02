Finale im Kurz-Prozess: Plädoyers haben begonnen

Im Strafprozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Freitag im Wiener Straflandesgericht der letzte geplante Verhandlungstag begonnen. Kurz drohen bis zu drei Jahre Haft. Wir berichten im Live-Blog.

Wien – Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz haben am Straflandesgericht Wien die Plädoyers begonnen, bevor es Freitagabend ein Urteil geben soll. Dem einstigen ÖVP-Chef Kurz wird vorgeworfen, im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss seinen Einfluss bei Postenbesetzungen für die Staatsholding ÖBAG heruntergespielt zu haben. Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) war es klar, dass der Tatbestand erfüllt sei.

Mit Kurz am Wiener Straflandesgericht beschuldigt ist dessen damaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli. Beiden drohen bis zu drei Jahre Haft. „Selten war ein Fall der Falschaussage so klar gelagert“, befand Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic in seinem Schlussplädoyer. Kurz und Bonelli hätten nämlich „nicht nur die Message kontrolliert". Oberste Priorität - und das lese sich auch aus dem türkis-blauen Regierungs-Sideletter heraus - hätten auch Personalentscheidungen gehabt.

Kurz und dessen Vertraute hätten diskutiert, der damalige Kanzler das letzte Wort gehabt, so Adamovic weiter. "Formal zuständige Minister wurden zu Exekutoren." Die Rolle eines bloßen "Informationsempfängers" habe Kurz "nie und nimmer" gehabt. Unglaubwürdig seien auch die Umdeutungen von Chats des Ex-Kanzlers an den damals angehenden ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Dass "kriegst eh alles was du willst" eigentlich "Du kriegst den Hals nicht voll" bedeute, sei nicht zu glauben.

Zuvor waren am Vormittag noch Zeugen befragt worden, darunter Schmid selbst, zu einem Bewerbungsgespräch, bei dem der einstige Vorstand der Staatsholding ÖBAG über Druck durch die Ermittler geklagt haben soll. Schmid widersprach den beiden russischen Zeugen und meinte, sie würden die Unwahrheit sagen. Die WKStA sprach von einer "Falle", ohne dabei aber einen mutmaßlichen Fallensteller zu nennen. Kurz' Verteidigung protestierte. Vor Schmid hatte der zweite russische Geschäftsmann ausgesagt.

Schmid hatte im Zuge seiner Zeugeneinvernahme, die neben jener ergänzenden Einvernahme am Freitag weitere zwei Tage in Anspruch genommen hatte, die beiden Beschuldigten Kurz und Bonelli belastet. Dem widersprechen Aussagen etwa der ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger und Gernot Blümel (beide ÖVP), die gemeint hatten, Personalia letztlich zumindest formell selbst entschieden zu haben. Auch diverse ÖBAG-Aufsichtsräte und -rätinnen wurden befragt.

Die beiden Staatsanwälte der WKStA Roland Koch und Gregor Adamovic halten am Freitag ihre Plädoyers am Wiener Straflandesgericht. © APA/HELMUT FOHRINGER

Schmid sah sich zuletzt mit Aussagen zweier russischer Geschäftsmänner konfrontiert, die angeblich ein Bewerbungsgespräch mit ihm geführt haben sollen. Einer der beiden berichtete am Freitag via Videoschaltung nach Moskau das Gleiche wie sein Partner zuvor. Schmid soll bei dem Gespräch in Amsterdam sinngemäß gemeint haben, die WKStA habe ihn unter Druck gesetzt und er habe bei seiner Befragung nicht immer die Wahrheit gesagt - zumindest „zwischen den Zeilen“.

Auch Schmid sagte am Freitag noch einmal ergänzend und ebenfalls per Videoübertragung aus. Er widersprach den beiden russischen Zeugen. Über das Ermittlungsverfahren der WKStA gegen ihn sei beim Bewerbungsgespräch nie konkret gesprochen worden - schon gar nicht über angeblichen Druck. Kurz' Verteidigung versuchte dennoch weiter, an Schmids Glaubwürdigkeit zu kratzen, der Kronzeuge in der ÖVP-Umfragecausa werden will.

Großes Medien- und Sicherheitsaufgebot

Das Medieninteresse an diesem vermutlich letzten Verhandlungstag war wie zu Beginn des Prozesses am 18. Oktober des vergangenen Jahres enorm. Aufgrund der zwei noch zu befragenden Zeugen und der anschließend geplanten Plädoyers wird ein Urteilsspruch erst für den späten Nachmittag oder gar Abend erwartet. (APA, TT.com)

Das Medieninteresse war schon zu Beginn der Verhandlung am Freitag enorm. © APA/HELMUT FOHRINGER