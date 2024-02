Einvernehmlich muss genau geregelt sein

Selten verbessert sich die finanzielle Situation bei einer Trennung. Das Familieneinkommen verändert sich durch die Scheidung nicht, aber es fallen regelmäßig höhere Kosten an, wenn plötzlich zwei Haushalte bedient werden müssen. Hinzu kommt die erhebliche finanzielle Belastung beider Ehegatten – sei es durch die Zahlung von Unterhaltsleistungen oder das Angewiesensein auf Unterhalt, weil – nach wie vor hauptsächlich von Frauen – unbezahlte Care-Arbeit geleistet wird.

In Österreich gilt hinsichtlich des Ehegattenunterhaltes – mit Ausnahmen – das Verschuldensprinzip. Das bedeutet – verkürzt –, dass derjenige, der allein oder überwiegend schuld am Scheitern der Ehe ist, dem anderen nach den jeweiligen Einkommensverhältnissen Unterhalt zu leisten hat. Dass vom Gericht ein nachehelicher Unterhalt zugesprochen wird, setzt also den Beweis des Verschuldens des anderen Ehegatten voraus. Ein solches Ehescheidungsverfahren ist naturgemäß belastend, langwierig und teuer. Deshalb wird ein Großteil der Ehen einvernehmlich geschieden. Bei einer einvernehmlichen Ehescheidung muss – neben Regelungen, die die Kinder und das Vermögen betreffen – auch eine Einigung hinsichtlich des Ehegattenunterhalts gefunden werden. Hier können neben einem wechselseitigen Unterhaltsverzicht eine einmalige Abfindungszahlung, befristete oder unbefristete und auch fixe Unterhaltsleistungen vereinbart werden.