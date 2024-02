Ukraine meldet Abschuss von russischem Aufklärungsflugzeug

Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ein russisches Aufklärungsflugzeug über dem Asowschen Meer getroffen. "Die A-50 mit dem Rufzeichen Bajan hat ihren letzten Flug absolviert", schrieb der ukrainische Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk am Freitag auf Telegram. Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichte eine Karte mit der mutmaßlichen Absturzstelle im Süden Russlands.

"Ein weiteres wertvolles russisches Flugzeug vom Typ A-50U wurde über dem Asowschen Meer abgeschossen", hieß es vom Geheimdienst. Der Abschuss sei "ein weiterer ernsthafter Schlag gegen das Potenzial und die Fähigkeiten des terroristischen Moskaus."

Beim Modell A-50 handelt es sich um ein russisches Aufklärungsflugzeug, das den von der NATO genutzten Awacs ähnelt. Der Kreml verfügt Militärexperten zufolge nur über gut ein halbes Dutzend einsatzfähiger Flugzeuge dieses Typs. Mitte Jänner hatte das ukrainische Militär nach eigenen Angaben bereits eine der wenigen A-50 und ein weiteres Aufklärungsflugzeug des Typs Iljuschin Il-22 über dem Asowschen Meer abgeschossen. Seit vergangenem Samstag schoss die ukrainische Flugabwehr nach eigenen Angaben neben dem Aufklärungsflugzeug noch fünf Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 und zwei Su-35 ab.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Videos in Onlinediensten zeigten mehrere Lichtblitze in einem dunklen Nachthimmel sowie einen Brand in einer offenbar ländlichen Region. Die Behörden von Krasnodar im Südwesten Russlands teilten mit, dass die Feuerwehr einen Brand "von etwa 250 Quadratmetern" bekämpfe und dass keine Häuser in Gefahr seien. Demnach sollen "zwei Flugzeuge" in den Vorfall verwickelt sein - genauere Angaben machten die Behörden nicht.

Das russische Verteidigungsministerium informierte am Freitag über eine angeblich zerstörte Abschussrampe eines Patriot-Flugabwehrsystems in Frontnähe. Patriot-Flugabwehrsysteme US-amerikanischer Produktion können Luftziele in einer Entfernung von bis zu 160 Kilometern bekämpfen.

Das russische Militär griff indes die südukrainische Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge mit Kampfdrohnen an. Dabei sei unter anderem ein Wohnhaus zerstört wurden, teilte die örtliche Militärverwaltung in der Nacht zum Samstag mit. Mindestens ein Mensch wurde demnach getötet, drei weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Möglicherweise seien noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, hieß es. Die Suchaktion dauerte zunächst noch an.