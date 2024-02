Nach Schneechaos erneute Sperre: Klimaaktivisten klebten sich auf A13 fest

Aktivisten der "Letzten Generation" und Mitglieder des StreetNoise Orchestra blockierten am Samstagvormittag für etwa eine halbe Stunde die Brennerautobahn.

Schönberg – Nachdem die Brennerautobahn (A13) am Freitag aufgrund des Schneechaos rund zehn Stunden gesperrt werden musste, kam es am Samstagvormittag zu einer Sperre aus gänzlich anderen Gründen.

In einer Aussendung erklärten die Aktivisten kurz vor 11 Uhr, dass sie mit ihrer Aktion gegen fehlende Klimaschutzmaßnahmen protestieren würden. „Wir alle haben ein Recht auf Überleben. Klimaschutz muss in der Verfassung verankert werden, wie es der Klimarat und das Klimavolksbegehren schon lange fordern. Solange dieses Recht nicht gewahrt wird, werden wir protestieren“, so Sprecherin Anna Freund. (TT.com)