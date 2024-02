Tourengeher 70 Meter von Lawine mitgerissen, Schneemassen erfassten Auto auf B 182

Gleich zwei Mal musste am Samstag ein Rettungshubschrauber ins Skigebiet Schwendau ausrücken. Im Wipptal wurde ein Auto auf der Bundesstraße von einer Lawine erfasst, in Aurach ein Skitourengeher 70 Meter von einem Schneebrett mitgerissen. In den Stubaier, Ötztaler und Zillertaler Alpen wurden hingegen mehrere Selbstauslösungen verzeichnet.