Über tausend Euro: 64-Jähriger wurde in Seefeld Opfer eines Sms-Trickebtruges

Seefeld in Tirol – Ein 64-jähriger Seefelder wurde Opfer eines Trickbetruges, wobei er einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag an die Täter verlor. Bereits am 21. Februar erhielt der Österreicher eine Sms von einer ihm unbekannten Nummer – angeblich die neue Handynummer seiner Tochter. Die Täter, die sich als seine Tochter ausgaben, behaupteten, sie bräuchte dringend Geld. Daraufhin überwies der Mann den Betrügern mehrere tausend Euro. (TT.com)