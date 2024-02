Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner in South Carolina

Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen. Die bisherigen Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada hat Trump gewonnen. In landesweiten Umfragen liegt der 77-Jährige mit großem Vorsprung vor Haley. Auch in South Carolina hat Trump die Nase vorn, allerdings mit etwas geringerem Abstand. Auch die Demokraten halten Vorwahlen ab, allerdings steht Präsident Joe Biden als Kandidat für die Wahl im November bereits so gut wie fest.