Nachbar zog 51-Jährige aus brennender Wohnung in Innsbruck, Frau in Lebensgefahr

Innsbruck – Bei einem Wohnungsbrand im Osten Innsbrucks ist am Samstagabend eine 51-Jährige lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in dem Mehrparteienhaus am Bleichenweg gegen 22.20 Uhr aus. Zeugen riefen die Feuerwehr, nachdem sie dichten Rauch wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche in Vollbrand.