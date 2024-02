Zu viel Neuschnee: Super-G der Damen in Val di Fassa erneut abgesagt

Val di Fassa – Der Super-G der Damen in Val di Fassa ist endgültig dem Wetter zum Opfer gefallen. Wie die FIS über soziale Medien mitteilte, fiel in der Nacht so viel Neuschnee, dass auch das zweite Rennen auch am Sonntag nicht stattfinden kann.

Bereits am Samstag hatte der Super-G in den Dolomiten wegen des vielen Neuschnees abgesagt werden müssen. Es stehen in dieser Disziplin nun noch je ein Rennen in Kvitfjell und beim Finale in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm.