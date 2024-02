Startelf-Comeback nach Krebsdiagnose für ÖFB-Kicker Lainer „befreiend"

Mönchengladbach - Sein 107. Spiel in der deutschen Fußball-Bundesliga ist für Stefan Lainer ein ganz besonderes gewesen. Der ÖFB-Internationale stand sieben Monate nach seiner Diagnose Lymphknotenkrebs wieder in der Startformation von Borussia Mönchengladbach. "Der Anpfiff, auf den hatte ich schon den ganzen Tag hingefiebert. Es war sehr befreiend und ein extrem schönes Gefühl", sagte der 31-Jährige am Samstag nach dem 5:2-Heimsieg gegen Bochum.