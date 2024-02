Attacke am Münchner Hauptbahnhof: Jugendliche stießen Mann und Frau Rolltreppe hinunter

München ‒ Drei Jugendliche haben laut deutscher Bundespolizei einen Mann und eine Frau am Münchner Hauptbahnhof eine Rolltreppe hinuntergestoßen. Der 45-Jährige und die 38-Jährige seien bei dem Angriff nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Den 45-Jährigen soll das Trio nach der Attacke in der Nacht auf Sonntag weiter getreten haben, als dieser schon am Boden lag.