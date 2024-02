Papst Franziskus muss Audienzen wegen Grippe erneut absagen

Aus gesundheitlichen Gründe musste Papst Franziskus am Montag erneut seine Termine absagen – vorsichtshalber, hieß es vom vatikanischen Presseamt.

Vatikanstadt – Erneut musste Papst Franziskus die für Montag geplanten Begegnungen absagen – er hat nach wie vor mit einer leichten Grippe zu kämpfen, Fieber habe er allerdings nicht. Vorsichtshalber nimmt er vorerst keine BesucherInnen in Empfang, hieß es am Montag Vormittag vom vatikanischen Presseamt. Das Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz fand allerdings statt, Franziskus äußerte sich mit fester und klarer Stimme zum Ukraine-Krieg und den weiteren Krisen und Konflikten auf der Welt.