Nach Tod von Baby in Wien: Eltern sind mordverdächtig und bleiben weiter in U-Haft

Das Anfang Februar in einem Wiener Spital verstorbene Baby wies schwere Misshandlungen auf. Die Obduktionsergebnisse zur Todesursache stehen noch aus – vermutet wird ein Schütteltrauma. Die Eltern des Säuglings stehen unter Mordverdacht, ihre U-Haft wurde vom Wiener Landesgericht verlängert.

Wien – Die unter Mordverdacht stehenden Eltern eines Anfang Februar in Wien vermutlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Säuglings bleiben in U-Haft. Das teilte die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, Montagmittag auf APA-Anfrage mit. Die bisherigen Haftgründe – Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr – blieben weiter aufrecht, die U-Haft sei daher um vier Wochen verlängert worden, sagte Salzborn.