Land warnt vor Ansteckung mit Masern: Erkrankte Person hielt sich im Kletterzentrum Innsbruck auf

Eine mit Masern infizierte Person hielt sich am letzten Mittwoch, dem 21. Februar, im Kletterzentrum Innsbruck und dem dazugehörigen Bistro auf. Wer sich ebenfalls dort aufhielt, wird gebeten, den eigenen Impfstatus zu überprüfen.

Innsbruck – Noch vier Personen gelten in Tirol derzeit als an Masern erkrankt oder als Verdachtsfall. Nachdem sich einer dieser infizierten Personen – unwissend über die Erkrankung – am Mittwoch (21. Februar) im Kletterzentrum Innsbruck und dem zugehörigen Bistro aufhielt, warnt nun das Land vor einer Ansteckung.