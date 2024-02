Grazer attackierte Mann mit Axt und Messer: Polizei fahndet auch in Tirol

Seit einer Attacke mit einer Axt am Freitag ist ein Verdächtiger auf der Flucht. Der 43-Jährige soll in einem dunkelfarbenen Skoda Fabia Kombi unterwegs sein.

Graz – Ein Grazer (43) hat am Freitagabend im Stadtbezirk Geidorf einen 59-jährigen Bekannten mit einer Axt und zwei Messern attackiert und verletzt. Der Mann erlitt eine Schnittwunde im Hals-und Gesichtsbereich, gab die Polizei erst am Montag bekannt. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat, er dürfte in einem dunkelfarbenem Skoda Fabia Pkw-Kombi unterwegs sein. Die Fahndung über das Wochenende war negativ verlaufen.