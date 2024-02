FC Bayern holt Wunschkandidat Eberl: Vertrag bis Sommer 2027

Max Eberl soll den wankenden Fußball-Primus zu alter Klasse führen. Der Aufsichtsrat des FC Bayern beschloss am Montagabend bei seiner Sitzung einstimmig und in weniger als einer Stunde die Berufung des 50-Jährigen.

München – Diese Personalentscheidung fiel am Ende recht flott. Wunschkandidat Max Eberl wird neuer Sportvorstand des FC Bayern München und soll den derzeit wankenden deutschen Fußball-Primus wieder zu Souveränität und alter Klasse führen. Der Aufsichtsrat des Serienmeisters beschloss am Montagabend bei seiner Sitzung einstimmig und in weniger als einer Stunde die Berufung des 50-Jährigen.