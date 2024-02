Buchhalter in Reith von „falschem“ Chef über den Tisch gezogen

Reith im Alpbachtal – Die Internetbetrüger werden immer dreister: Am Montag erhielt ein 62-jähriger Buchhalter in Reith im Alpbachtal eine E-Mail von einer Person, die sich als sein Chef ausgab. In dieser E-Mail erkundigte sich der vermeintliche Geschäftsführer über den aktuellen Kontostand und forderte den Österreich zu einer Zahlung eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages auf.