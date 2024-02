Ausstellung von VALIE EXPORT im MAK Center Los Angeles

Morgen, Mittwoch, eröffnet im MAK Center for Art and Architecture in Los Angeles die Ausstellung "VALIE EXPORT: Embodied". Im Mittelpunkt steht die Werkgruppe "Körperkonfigurationen" (1972–1982) der 83-jährigen Pionierin der feministischen konzeptuellen Medien-, Performance- und Filmkunst. Diese erste Einzelschau der österreichischen Künstlerin in L.A. seit 2001 ist zunächst parallel zur Kunstmesse "Frieze Los Angeles" (29. Februar bis 3. März) und dann bis 7. April zu sehen.

"Die Arbeiten von VALIE EXPORT - besonders die Körperkonfigurationen, die Körper und Raum in spezieller Art und Weise verbinden - im Schindler House zeigen zu können, das selbst eine einzigartige und geradezu intime Architekturqualität hat, ist ein großer Moment und ein besonderes Zusammentreffen", wurde MAK-Generaldirektorin Lilli Hollein in einer Aussendung zitiert. In den "Körperkonfigurationen" setzte die Künstlerin, der im vergangenen Jahr eine große Ausstellung in der Wiener Albertina gewidmet war, ihren Körper mit Architekturen im öffentlichen Raum in Beziehung und verwendete ihn als Material wie als Projektionsfläche.