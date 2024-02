Auseinandersetzung in Ellmau: Betrunkene 53-Jährige stieß Opfer auf Straße

Montagnachmittag stieß in Ellmau eine angetrunkene 53-Jährige eine 30-jährige Ungarin auf die stark befahrene Loferer Bundesstraße. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Ellmau – Nur dank viel Glück endete eine Handgreiflichkeit in Ellmau am Montagnachmittag glimpflich. Wie die Polizei berichtet, stieß gegen 14.20 Uhr auf dem dortigen Gehweg neben der Loferer Bundesstraße eine stark betrunkene 53-jährige Deutsche eine 30-jährigen Ungarin auf den Fahrbahnbereich der Straße.

Schon zuvor hatte die 53-Jährige durch Hin- und Herspringen auf dem Gehweg die Ungarin dazu gezwungen, mit ihrem Elektroroller anzuhalten. Die betrunkene Deutsche schrie die 30-Jährige daraufhin an und schüttelte die Lenkstange des Elektrorollers hin und her. Laut Polizei kannten sich die beiden Personen nicht.

Nach dem Vorfall konnte die 53-Jährige von der Polizei in einer Wohnung aufgefunden werden. Sie wurde zur Abklärung in die Klinik Innsbruck gebracht. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Festnahme der Frau nach ihrer Entlassung aus der Klinik an.