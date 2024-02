Hotspot Tirol: Semesterferien forderten Flugretter trotz wenig Schnees

Der ÖAMTC bilanziert nach einsatzreichen Semesterferien. In der Zeit zwischen 3. und 25. Februar wurden 1752 Einsätze geflogen. Fast 600 davon auf Skipisten. Am häufigsten waren die Retter in Tirol in der Luft.

Innsbruck, Wien – Nicht unerwartet hatten die Flugretter des ÖAMTC während der Semesterferien wieder alle Hände voll zu tun. Perfektes Ski-Wetter trieb zahlreiche Menschen auf die Pisten, die Zahl der Unfälle stieg an. Zwischen dem 3. und 25. Februar hoben die 17 ÖAMTC-Hubschrauber in Folge 1453 Mal für Rettungseinsätze ab. Mit den vier Winterstandorten in Patergassen (Alpin 1), Sölden (Alpin 2), Hintertux (Alpin 5) und Zell am See (Alpin Heli 6), waren es sogar 1752 Einsätze.

Einsatzstärkste Region war einmal mehr Tirol, bilanzierte der ÖAMTC. Dort brachten die Hubschrauber in 430 Fällen schnelle Hilfe. Am häufigsten startete Christophorus 4 in Reith bei Kitzbühel (97 Einsätze). Darauf folgen Alpin 2 aus Sölden mit 90 Einsätzen, und Christophorus 5 in Zams mit 85 Einsätzen.

Andere Notfälle noch häufiger

"Die hohe Einsatzzahl während der Semesterferien zeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist, um in Notfällen schnell und effizient helfen zu können", betont Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. "Aber wie zu jeder anderen Jahreszeit auch, sind internistische, neurologische oder andere Notfälle die häufigsten Alarmierungsgründe."

592 Mal wurden im Zeitraum der Semesterferien Skipisten angeflogen. Dabei wurden 540 SkifahrerInnen, 15 SnowboarderInnen, 25 SkitourengeherInnen und 12 weitere WintersportlerInnen erstversorgt, geborgen und in die Krankenhäuser geflogen. Trefanitz appelliert zur Vorsicht: "Besonders in Zeiten mit wenig Schnee und nicht optimalen Bedingungen ist es wichtig, das Risiko von Unfällen zu minimieren und die eigene Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten." (TT.com, mosc)