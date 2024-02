Jeder zehnte Bub in Österreich wird Opfer sexualisierter Gewalt

Bei einem Fach-Kongress am Montag in Wien will die Männerberatung unter der zentralen Botschaft „Hinschauen und zuhören" den Fokus auf die männlichen Opfer richten.

Wien – Geschätzt jeder zehnte Bub wird in Österreich bis zum 18. Lebensjahr Opfer sexualisierter Gewalt. Obwohl diese Zahl sehr hoch ist und die Übergriffe oft schwerste Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben, ist das Thema immer noch tabuisiert. Bei einem Fach-Kongress am Montag in Wien will die Männerberatung unter der zentralen Botschaft „Hinschauen und zuhören" den Fokus auf die männlichen Opfer richten.