Milliardenpaket fixiert: So will die Regierung den Wohnbau ankurbeln

Für Häuslbauer soll es einige Erleichterungen geben, 25.000 neue Wohneinheiten sollen entstehen. Damit will die Bundesregierung auch die Baukonjunktur beleben.

Wien – Die Regierung hat sich auf Maßnahmen zur Unterstützung des Wohnbaus und zur Belebung der Baukonjunktur verständigt. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz verkündete, soll eine Milliarde Euro in die Errichtung bzw. Sanierung von Wohnhäusern fließen. Für Häuslbäuerinnen und Häuslbauern werden beim ersten Eigenheim die Nebengebühren entfallen, außerdem sollen die Länder dabei unterstützt werden, günstige Wohnbaudarlehen zu vergeben.

Erklärte Ziele des Pakets sind einerseits die Anhebung der Eigentumsquote in Österreich und andererseits die Unterstützung der derzeit schwächelnden Bauwirtschaft. Durch das Paket sollen 40.000 Arbeitsplätze in der Branche gesichert werden, sagte Nehammer.

Mäßig zufrieden zeigte sich SPÖ-Chef Andreas Babler, der in einer Pressekonferenz das Paket "zu schwach, zu spät und zu wenig wirksam" nannte. Dass mehr Geld aufgewendet werde, sei zwar von der Zielrichtung gut und wohl auch nur dem Druck der Sozialdemokratie geschuldet. Doch beinhalte das Paket nichts, was den Menschen jetzt aktuell helfe. So gebe es weiter kein Einfrieren der Mieten bzw. auch keine Rücknahme der letzten Erhöhungen. Zudem fehlt Babler eine Zweckwidmung der Mittel. (TT.com, APA)