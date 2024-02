Wohnhaus war unversperrt: 80-Jähriger wurde in Erpfendorf ausgeraubt

Während ein 80-Jähriger in Erpfendorf mit Brennholzarbeiten beschäftigt war, schlich ein unbekannter Täter in das unversperrte Wohnhaus und entwendete aus der Banktasche des Pensionisten seinen Führerschein sowie Euro- und Schillingbanknoten.

Erpfendorf – Letzten Freitag, dem 23. Februar, war ein 80-jähriger Österreicher am Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr in Erpfendorf in einem neben seinem Wohnhaus befindlichen Holzschuppen mit Brennholzarbeiten beschäftigt.