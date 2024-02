Nach über 30 Jahren Fahndung: Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst

Nach mehr als 30 Jahren Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette (65) in Berlin gefasst worden. Ihr wird unter anderem versuchter Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle vorgeworfen. Wenig später wurde noch eine zweite Person festgenommen.

Berlin – Die Festnahme von Daniela Klette erfolgte Montagabend in Berlin-Kreuzberg. Die seit Jahrzehnten als Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF) gesuchte Klette wurde in einem Mietshaus festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Dienstag mitgeteilt haben. Ein Ermittlungsrichter habe sechs Haftbefehle gegen die 65-Jährige erlassen.

Bei der Verhaftung habe Klette keinerlei Widerstand geleistet. In ihrer Wohnung, wo sie unter falscher Identität gelebt haben soll, wurden unter anderem Magazine einer Waffe und Patronen gefunden. Am Dienstag wurde sie nach Angaben des LKA Niedersachsen mit einem Hubschrauber nach Bremen geflogen und von dort aus weiter zum zuständigen Amtsgericht Verden gebracht.

Nach der Festnahme von Klette haben die Fahnder in Berlin wenig später eine weitere Person festgenommen. Es handele sich um einen Mann im „gesuchten Alterssegment“, sagte der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen. Die Identität müsse aber noch geklärt werden, es sei nicht sicher, ob sein Ausweis echt sei. Seit Jahrzehnten wird nach den früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Marie Luise Klette, die der dritten RAF-Generation zugeordnet werden, gefahndet. Staub und Garweg sind somit die letzten Mitglieder, die noch gesucht werden.

📽️ Video | Frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst

Warum wurde Daniela Klette gesucht?

Die Behörden werfen den drei ehemaligen Mitgliedern versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Überfälle nicht politisch motiviert waren. Die Beschuldigten sollen die Taten begangen haben, um an Geld zu gelangen.

Klette steht demnach im Verdacht, an einem Schusswaffen-Angriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991 beteiligt gewesen zu sein. Vermutet wird außerdem eine Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt 1993. Spuren deuten darauf hin, dass sie auch bei einer Anti-Terror-Aktion 1993 am Tatort war. Bei der Aktion starben ein Polizist und ein RAF-Mann.

Nach den Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg (links) und Ernst-Volker Staub (Mitte) wird nach wie vor international gefahndet. Klette (rechts) wurde am Montag verhaftet. © APA/dpa/Bka

Was war die Rote Armee Fraktion?

Die RAF war eine linksextremistische, terroristische Vereinigung in Deutschland und wurde 1970 von Andreas Baader, Ulrike Meinhof und weiteren gegründet. Bis in die 1990er-Jahre verübte die Gruppe in Deutschland zahlreiche Attentate, bei denen 35 Menschen ermordet wurden. Außerdem werden der RAF Entführungen, Geiselnahmen und Sprengstoffattentate mit über 200 Verletzten zugeordnet.

Begründet wurden die Anschläge damit, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung zerstört werden müsse. 1998 löste sich die Organisation selbstständig auf. Diverse Anschläge der späten RAF, darunter neun Morde, sind bis heute nicht aufgeklärt.