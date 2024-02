Vater mit Kindern nach Wohnungsbrand in Wien spurlos verschwunden

Wien – Nach einem Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf in der Friedrich-Manhart-Straße am Montag gilt ein 33-Jähriger mit seinen Kindern im Alter von zwei und fünf Jahren als spurlos verschwunden. Die Mutter bemerkte gegen 17 Uhr Rauch in der Wohnung und alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand mit rund 27 Einsatzkräften, entdeckte jedoch keine Verletzten. Eine Fahndung nach dem Mann und den Kindern laufe nun, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.