Prämierung der schönsten Masken brachte zugleich 2110 Euro für den guten Zweck

Matrei i. O. – Der Maskenball der Sportunion Matrei ist jedesmal ein Fest der Farben und der Fantasie. Die kreativsten Verkleidungen in den Kategorien Großgruppe, mittelgroße Gruppe und Einzelmaske/Pärchen werden prämiert. Ein Online-Voting entscheidet darüber, wer gewinnt.

"Diesmal haben sich beim Ball sagenhafte 184 Gruppen verschiedenster Größen von Fotografin Marlen Wibmer ablichten lassen", freut sich Natalis Ganzer, Obmann der Sportunion. Am vergangenen Wochenende erfolgte im Naturhotel Outside die Überreichung der Preise an die Siegengruppen. "Zudem konnten wir dem Verein "Mottinga helfen Mottingan" 2110 Euro als Spende übergeben", fügt Ganzer hinzu. 1000 Euro stammen von der Sportunion iDM Matrei selbst. Weitere 1100 kommen von einer großen Matreier Narrengruppe, zehn Euro wurden noch gesondert gespendet.