Busunglück in Mali forderte mindestens 31 Todesopfer

Bei einem Busunglück in Mali sind am Dienstag mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Insassen wurden nach Angaben des malischen Verkehrsministeriums bei dem Unfall verletzt, einige von ihnen schwer. Demnach war der Bus im Südosten des Landes in Richtung der Hauptstadt Burkina Faso unterwegs, als er von einer Brücke stürzte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.