Schallenberg in Israel, Palästina und Jordanien

Drei Länder an einem Tag: Mit einem dicht gedrängten Programm setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch seine Nahost-Reise fort. Nach einem Termin mit dem israelischen Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi besucht er am Nachmittag das palästinensische Verwaltungszentrum Ramallah und am Abend die jordanische Hauptstadt Amman.