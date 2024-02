Rückblick auf Sternstunden setzte neue Energie frei

Innsbruck – Wer den Überblick bewahren möchte, muss hoch hinaus. An welchem Ort ließe sich also besser auf die größten Tiroler Sport- erfolge des vergangenen Jahres zurückblicken als über den Dächern Innsbrucks im Restaurant Seegrube? Multisport-Talent Tabea Huys trainierte am Vormittag noch Seite an Seite mit dem frischgebackenen Schwimm-Vizeweltmeister Simon Bucher, um wie weitere Sportler pünktlich zur Präsentation der 26. Ausgabe der Jahrbuchs „Höhepunkte des Tiroler Sports“ (Haymon-Verlag) zu erscheinen.