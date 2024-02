Westenthaler von Regierung zum blauen ORF-Stiftungsrat bestellt

Wien – Peter Westenthaler ist zum neuen Stiftungsrat der Freiheitlichen im ORF bestellt worden. Eine entsprechende Nominierung passierte am Mittwoch den Ministerrat. Der frühere FPÖ-Klubobmann löst damit Anwalt Niki Haas im obersten ORF-Gremien ab. Das Gremium ist für Westenthaler, der derzeit bei oe24.tv als Politanalyst und Diskutant auftritt, kein Neuland. Er saß bereits ab 1999 im damaligen "ORF-Kuratorium".

Der ORF-Redaktionsrat hatte sich zuvor noch gegen Westenthalers Nominierung gewehrt und die Regierung aufgefordert, zu prüfen, ob diese mit dem ORF-Gesetz vereinbar sei. Laut "Presse" hat er dazu eine unterzeichnete Unbedenklichkeitserklärung vorgelegt. Wie die "Kleine Zeitung" berichtete, hatte die FPÖ außerdem in Erwägung gezogen, die Regierung zu klagen, sollte Westenthaler am Mittwoch nicht bestellt werden. Kommende Woche ist eine Sitzung des Stiftungsrats geplant, an der Westenthaler dann bereits teilnehmen soll.